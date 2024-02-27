На що витратили кошти депутатського фонду в Одесі — експерти опублікували статистику

Засідання сесії міської ради. Фото: Одеська міська рада

Фахівці опублікували статистичні дані витрат депфонду Одеси, згідно з якими понад 40 мільйонів було витрачено на військову допомогу. Загалом на потреби ЗСУ та медичне обладнання Одеса виплатила понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомили експерти всеукраїнської громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад".

На що були витрачені кошти фонду

У 2023 році розмір депутатського фонду становив 192 млн грн. З них було витрачено:

на допомогу ЗСУ — 40,6 млн грн;

на закупівлю медичного обладнання — 36,9 млн грн;

на елементи благоустрою — 29,7 млн грн;

на укриття — 18,2 млн грн.

Розподіл кошт за видами робіт. Фото: скриншот

Фінансування департаментів

Найбільшу кількість грошей депутатського фонду отримав департамент охорони здоров’я, а саме 52,2 млн грн. Департамент муніципальної безпеки отримав 41,35 млн грн, з яких 40,6 мільйонів було перераховано на потреби ЗСУ.



Розподіл коштів за департаментами. Фото: скриншот

Департаменти міського господарства та освіти і науки отримали по 26 млн грн. 8,7 мільйонів було виділено з депбюджету на потреби Хаджибейської районної адміністрації. Управління капітального будівництва отримало 1,96 млн грн.

Найменше фінансування було виділено Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції — 1,57 млн грн.

Нагадаємо, що попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині знову планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть майже 2 млрд грн.

Також ми писали, що машини, які порушили правила правил дорожнього руху, будуть евакуюватися з вулиць міста. На благоустрій штрафмайданчика з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень — за це рішення вже проголосували депутати.

Додамо, що для завершення реконструкції будинку Русова потрібні додаткові фінанси. Наразі планують виділити ще три мільйони гривень з державного бюджету.