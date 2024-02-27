На что потратили средства депутатского фонда в Одессе — эксперты опубликовали статистику

Заседание сессии городского совета. Фото: Одесский городской совет

Специалисты опубликовали статистические данные расходов депфонда Одессы, согласно которым более 40 миллионов было потрачено на военную помощь. В общей сложности на нужды ВСУ и медицинское оборудование Одесса выплатила более 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили эксперты всеукраинской общественной кампании "Аттестация депутатов местных советов".

На что были потрачены средства фонда

В 2023 году размер депутатского фонда составил 192 млн грн. Из них было израсходовано:

на помощь ВСУ — 40,6 млн грн;

на закупку медицинского оборудования — 36,9 млн грн;

на элементы благоустройства — 29,7 млн грн;

на укрытие — 18,2 млн грн.

Распределение средств по видам работ. Фото: скриншот

Финансирование департаментов

Наибольшее количество денег депутатского фонда получил департамент здравоохранения, а именно 52,2 млн грн. Департамент муниципальной безопасности получил 41,35 млн грн, из которых 40,6 миллиона было перечислено на нужды ВСУ.

Распределение средств по департаментам. Фото: скриншот

Департаменты городского хозяйства и образования и науки получили по 26 млн грн. 8,7 миллиона было выделено из депбюджета на нужды Хаджибейской районной администрации. Управление капитального строительства получило 1,96 млн грн.

Меньшее финансирование было выделено Департаменту культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции — 1,57 млн грн.

Напомним, что, несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области снова планируют ремонт дорог. В этот раз "закатать" в асфальт хотят почти 2 млрд грн.

Также мы писали, что машины, нарушившие правила ПДД, будут эвакуироваться с улиц города. На благоустройство штрафплощадки из городского бюджета будет выделено 14 миллионов гривен — за это решение уже проголосовали депутаты.

Добавим, что для завершения реконструкции дома Русова требуются дополнительные финансы. Сейчас планируют выделить еще три миллиона гривен из государственного бюджета.