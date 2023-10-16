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На трасі Одеса — Южний ускладнено рух авто: у чому причини

16 жовтня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На трасі Одеса — Южний ускладнено рух авто
Ремонт траси в Одеській області. Фото: Служба відновлення доріг
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області може бути ускладнений рух на Об'їзній дорозі. Це пов'язано з ремонтом ділянки на трасі М-28 Одеса — Южний та М-14, яка проходить через дамбу на Хаджибейському лимані. 

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. 

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"Учасників дорожнього руху, за допомогою дорожніх знаків, буде проінформовано про початок ділянки дороги, де відбуваються роботи", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що роботи розпочалися сьогодні, 16 жовтня, та триватимуть до 30 грудня включно. Комунальники закликають водіїв ретельніше спланувати свої маршрути, щоб уникнути ускладнення руху. 

Які дороги ремонтуватимуть. Фото: скриншот

Реверсивний рух транспорту

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту. Учасників дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

Розвиток інфраструктури на Одещині

Річкові порти на Одещині стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу. 

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв, які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори. 

Нагадаємо, з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

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