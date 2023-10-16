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На трассе Одесса — Южный затруднено движение авто: в чем причины

16 октября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На трассе Одесса — Южный затруднено движение авто
Ремонт трасс в Одесской области. Фото: Служба восстановления дорог
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области может быть затруднено движение на Объездной дороге. Это связано с ремонтом участка на трассе М-28 Одесса — Южный и М-14, которая проходит через дамбу на Хаджибейском лимане.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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"Участники дорожного движения, с помощью дорожных знаков, будут проинформированы о начале участка дороги, где проходят работы", — говорится в сообщении.

Работы начались сегодня, 16 октября, и продлятся до 30 декабря включительно. Коммунальщики призывают водителей более тщательно спланировать свои маршруты, чтобы избежать усложнения движения.

Какие дороги будут ремонтировать. Фото: скриншот

Реверсивное движение транспорта

На время проведения работ будет организовано реверсивное движение транспорта. Участники дорожного движения с помощью дорожных знаков будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.

Развитие инфраструктуры в Одесской области

Речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Кроме того, в Одессе планируется сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

Напомним, с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.

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