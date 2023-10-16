На трассе Одесса — Южный затруднено движение авто: в чем причины
В Одесской области может быть затруднено движение на Объездной дороге. Это связано с ремонтом участка на трассе М-28 Одесса — Южный и М-14, которая проходит через дамбу на Хаджибейском лимане.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
"Участники дорожного движения, с помощью дорожных знаков, будут проинформированы о начале участка дороги, где проходят работы", — говорится в сообщении.
Работы начались сегодня, 16 октября, и продлятся до 30 декабря включительно. Коммунальщики призывают водителей более тщательно спланировать свои маршруты, чтобы избежать усложнения движения.
Реверсивное движение транспорта
На время проведения работ будет организовано реверсивное движение транспорта. Участники дорожного движения с помощью дорожных знаков будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.
Развитие инфраструктуры в Одесской области
Речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.
Кроме того, в Одессе планируется сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.
Напомним, с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.
Читайте Новини.LIVE!