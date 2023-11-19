На трасі Одеса — Рені у бік Паланки спостерігається незначний затор на КПП

Карта маршруту від Одеси до Орлівки. Фото: скриншот

Станом на ранок 19 листопада спостерігаються невеликі транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Дорога до Румунії через Орлівку без заторів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, трохи ускладнений рух перед КПП, що розташований за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Наразі спостерігається менше кілометра затору. Дорога до Паланки займе понад годину.

Затори на КПП за Маяками. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На виїзд з України до Румунії ситуація краща. Заторів немає.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Небезпека на дорогах

Додамо, що сьогодні на Одещині синоптики оголосили оранжевий рівень небезпеки. Очікується шквальний вітер, дощ та сніг. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. Тому водіям варто бути обачними.

Нагадаємо, в Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Можливе ускладнення руху біля села Холмське через відновлення залізничного переїзду.

Також ми писали, що 15 листопада неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.