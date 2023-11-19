На трассе Одесса — Рени в сторону Паланки наблюдается незначительная пробка на КПП

Карта маршрута от Одессы до Орловки. Фото: скриншот

На утро 19 ноября наблюдаются небольшие транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Дорога в Румынию через Орловку без пробок.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, несколько усложнено движение перед КПП, расположенное за селом Маяки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. В настоящее время наблюдается менее километра пробки. Дорога в Паланку займет более часа.

Пробки на КПП за Маяками. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На выезд из Украины в Румынию ситуация лучше. Пробок нет.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Опасность на дорогах

Добавим, что сегодня в Одесской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается шквальный ветер, дождь и снег. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Поэтому водителям следует быть осмотрительными.

Напомним, в Одесской области продолжается ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на Бухарест). Возможно усложнение движения возле села Холмское из-за возобновления железнодорожного переезда.

Также мы писали, что 15 ноября неподалеку от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.