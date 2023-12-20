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Масштабна аварія — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух транспорту

20 грудня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Масштабна аварія — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух транспорту
ДТП з вантажівками. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені, між Саратою та Миколаївкою-Новоросійською сталася масштабна ДТП за участю вантажівок. Наразі рух цією ділянкою сильно ускладнено, тож радимо обрати інший маршрут. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі аварії

Попередньо встановлено, що водій вантажівки, рухаючись у бік Ізмаїла, допустив зіткнення із двома вантажівками, що рухались попереду. Він один отримав травми та був доправлений до лікарні. Інші двоє керманичів не постраждали.

"Просимо водіїв врахувати дану інформацію та бути уважними на дорозі", — йдеться у повідомленні поліції. 

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП, в якій травмувалися люди. Йдеться про аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Додамо, в Одеській області рятувальники вилучили з каналу легковий автомобіль з людьми. Відомо, що від обмороження пасажири машини померли у водоймі. 

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