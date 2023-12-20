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Масштабная авария — на трассе Одесса-Рени затруднено движение транспорта

20 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Масштабная авария — на трассе Одесса-Рени затруднено движение транспорта
ДТП с грузовиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня на международной трассе М-15 Одесса — Рени, между Саратой и Николаевкой-Новороссийской произошло масштабное ДТП с участием грузовиков. В настоящее время движение по этому участку сильно затруднено, поэтому советуем выбрать другой маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали аварии

Предварительно установлено, что водитель грузовика, двигаясь в сторону Измаила, допустил столкновение с двумя впереди двигавшимися грузовиками. Он один получил травмы и был доставлен в больницу. Другие двое вождей не пострадали.

"Просим водителей учесть данную информацию и быть внимательными на дороге", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет об аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Добавим, в Одесской области спасатели изъяли из канала легковой автомобиль с людьми. Известно, что от обморожения пассажиры машины скончались в водоеме.

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