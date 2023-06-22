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На відновлення будинків після обстрілів в Одесі виділили 27 мільйонів

22 червня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На відновлення будинків після обстрілів в Одесі виділили 27 мільйонів
Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу в Одеси 14 червня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З бюджету Одеси виділили додаткові гроші на матеріальну допомогу мешканцям міста, які постраждали внаслідок останніх ворожих обстрілів. Загалом запропонували збільшити фінансування соціальної програми на 27 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались на позачерговій сесії Одеської міської ради.

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"У Пересипському районі звернулися мешканці семи багатоповерхівок. Зафіксовані пошкодження у 260 квартирах. У Приморському районі пошкодженні 223 квартири у 21 житловому будинку. Також були зафіксовані пошкодження в 93 квартирах семи будинків у Хаджибейському районі. Крім того, в Пересипському районі біля епіцентру вибуху знаходяться два дитячих садочки та школи там вибиті вікна та пошкоджені приміщення", — зазначив Геннадій Труханов. 

За останнім проєктом, що стосується внесення змін до бюджету, Приморській райадміністрації буде виділено суму у розмірі 20 мільйонів гривень, тоді як Суворовській райадміністрації передбачається отримати 7 мільйонів гривень. Варто зауважити, що після проведення перерозподілу фінансових ресурсів всередині відповідної міської програми, цілком планується витратити 39 мільйонів гривень на відшкодування. 

Обстріли Одещини

В ніч проти 14 червня окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі.

В результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі в Одесі постраждало 290 квартир у 11 будинках. Комунальники вивезли 230 тонн зруйнованих елементів.

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