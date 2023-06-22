На восстановление домов после обстрелов в Одессе выделили 27 миллионов

Поврежденное здание в результате обстрела в Одессе 14 июня. Фото: Новини.LIVE

Из бюджета Одессы выделили дополнительные деньги на материальную помощь жителям города, пострадавшим в результате последних вражеских обстрелов. Всего было предложено увеличить финансирование социальной программы на 27 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали на внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Последствия обстрела Одессы

"В Пересыпском районе обратились жители семи многоэтажек. Зафиксированы повреждения в 260 квартирах. В Приморском районе повреждены 223 квартиры в 21 жилом доме. Также были зафиксированы повреждения в 93 квартирах семи домов в Хаджибейском районе. Кроме того, в Пересыпском районе возле эпицентра взрыва детские сады и школы там выбиты окна и повреждены помещения", — отметил Геннадий Труханов.

По последнему проекту, касающемуся внесения изменений в бюджет, Приморской райадминистрации будет выделена сумма в размере 20 миллионов гривен, тогда как Суворовской райадминистрации предполагается получить 7 миллионов гривен. Следует заметить, что после проведения перераспределения финансовых ресурсов внутри соответствующей городской программы полностью планируется потратить 39 миллионов гривен на возмещение.

Обстрелы Одесчины

В ночь на 14 июня оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.

В результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны в Одессе пострадали 290 квартир в 11 домах. Коммунальщики вывезли 230 тонн разрушенных элементов.