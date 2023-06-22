На восстановление домов после обстрелов в Одессе выделили 27 миллионов
Из бюджета Одессы выделили дополнительные деньги на материальную помощь жителям города, пострадавшим в результате последних вражеских обстрелов. Всего было предложено увеличить финансирование социальной программы на 27 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали на внеочередной сессии Одесского городского совета.
Последствия обстрела Одессы
"В Пересыпском районе обратились жители семи многоэтажек. Зафиксированы повреждения в 260 квартирах. В Приморском районе повреждены 223 квартиры в 21 жилом доме. Также были зафиксированы повреждения в 93 квартирах семи домов в Хаджибейском районе. Кроме того, в Пересыпском районе возле эпицентра взрыва детские сады и школы там выбиты окна и повреждены помещения", — отметил Геннадий Труханов.
По последнему проекту, касающемуся внесения изменений в бюджет, Приморской райадминистрации будет выделена сумма в размере 20 миллионов гривен, тогда как Суворовской райадминистрации предполагается получить 7 миллионов гривен. Следует заметить, что после проведения перераспределения финансовых ресурсов внутри соответствующей городской программы полностью планируется потратить 39 миллионов гривен на возмещение.
Обстрелы Одесчины
В ночь на 14 июня оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.
В результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны в Одессе пострадали 290 квартир в 11 домах. Коммунальщики вывезли 230 тонн разрушенных элементов.