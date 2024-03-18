На завантаженні в портах Великої Одеси перебуває пів сотні суден — що відомо про експорт

Судно в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 18 березня, в акваторії Чорного моря перебувають близько 50 суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.



Читайте також:

Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 19 суден, ще 20 — у Чорноморську та 11 — у Південному. Серез усіх суден є 3 хімічні танкери. Крім того, ще 4 судна прямує на вихід з портів, а на вхід поки є два корабля.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом не тільки на суші, але й на воді. Саме від успіхів у Чорному морі залежить експорт української продукції на світові ринки, що своєю чергою відображається і на економіці країни. Щоб добитися повної безпеки у зерновому коридорі, потрібно знищити російський флот.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.



Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйни тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.