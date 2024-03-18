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На погрузке в портах Большой Одессы находится полсотни судов — что известно об экспорте

18 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На погрузке в портах Большой Одессы находится полсотни судов — что известно об экспорте
Судно в одесском порту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. На сегодня, 18 марта, в акватории Черного моря находится около 50 судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

 

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 19 судов, еще 20 — в Черноморске и 11 — в Южном. Среди всех судов есть 3 химических танкера. Кроме того, еще 4 судна направляется на выход из портов, а на вход пока есть два корабля.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что ВСУ ведут борьбу с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре, нужно уничтожить российский флот.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

 

Одесса
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Новости Одессы
экспорт
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