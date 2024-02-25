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На зруйнованому ракетою бізнес-центрі в Одесі з’явився новий напис

25 лютого 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На зруйнованому ракетою бізнес-центрі в Одесі з’явився новий напис
Плакат з надписом на понівеченій будівлі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Зруйнований ракетою бізнес-центр на проспекті Шевченка прикрасили новим написом. На будівлю повісили плакат з закликом до містян збирати та донатити на дрони. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Паяти треба дрони

"Паяти треба не себе та оточуючих — паяти треба дрони" — такий надпис з’явився на зруйнованому росіянами бізнес-центрі "Шевченківський". Плакат активісти розмістили по інший бік від заклику: "Зараз усі у полоні свят… А хтось у полоні на свята".  

Знищення плаката "у полоні на свята..."

19 грудня, минулого року невідомі люди ліквідували напис, який був розміщений, аби повернути увагу до військовополонених. Його забили фанерою одразу після акції на підтримку полку Азов. Після цього небайдужі одесити вийшли на проспект Шевченка і допомогли авторам відновити плакат. 

На зруйнованому ракетою бізнес-центрі в Одесі з’явився новий напис - фото 1
Плакат з надписом на понівеченій будівлі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ракетний удар по бізнес-центру в Одесі

У ніч проти середи, 14 червня 2023, російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення. Ракета влучила у складське приміщення однієї з торгових мереж, що спричинило руйнування 1000 кв. м і пожежу на площі 400 кв. м.

Нагадаємо, близько 90% всіх БпЛА, які використовують Сили оборони на полі бою, виготовлені в Україні. У 2024 році Україна має ціль виготовити 1 млн дронів, аби завдавати більших втрат ворогу.

Також ми писали, що українці за рекордний час зібрали майже 300 млн грн на 35 морських дронів СБУ. Збір 297,5 мільйонів гривень на дрони Sea Baby успішно закінчився.

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