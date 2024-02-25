На разрушенном ракетой бизнес-центре в Одессе появилась новая надпись

Плакат с надписью на изуродованном здании в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный ракетой бизнес-центр на проспекте Шевченко украсили новой надписью. На здание повесили плакат с призывом к горожанам собирать и донатить на дроны.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Паять нужно дроны

"Паять нужно не себя и окружающих — паять нужно дроны" — такая надпись появилась на разрушенном россиянами бизнес-центре "Шевченковский". Плакат активисты разместили по другую сторону от призыва: "Сейчас все в плену праздников… А кто в плену на праздники".

Уничтожение плаката "в плену по праздникам..."

19 декабря, в прошлом году неизвестные люди ликвидировали надпись, которая была размещена, чтобы вернуть внимание к военнопленным. Его забили фанерой сразу после акции в поддержку полка Азов. После этого неравнодушные одесситы вышли на проспект Шевченко и помогли авторам восстановить плакат.

Плакат с надписью на изуродованном здании в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по бизнес-центру в Одессе

В ночь на среду, 14 июня 2023 года, российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате обстрела три человека погибли и еще 13 получили ранения. Ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, что повлекло за собой разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

Напомним, около 90% всех БПЛА, использующих Силы обороны на поле боя, изготовлены в Украине. В 2024 году Украина имеет цель произвести 1 млн дронов, чтобы наносить большие потери врагу.

Также мы писали, что украинцы за рекордное время собрали почти 300 млн грн на 35 морских дронов СБУ. Сбор 297,5 миллиона гривен на дроны Sea Baby успешно закончился.