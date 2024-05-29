Над Чорним морем помічений безпілотник НАТО​ — яка причина

БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Ілюстративне фото: AmalNews

Сьогодні, 29 травня, безпілотник НАТО Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk зараз веде розвідку над Чорним морем. Цей американський розвідувальник працює на відстані 120-140 км від узбережжя Криму та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Стратегічний розвідувальний БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВПС США із позивним FORTE13 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії й розпочинає розвідку на кримському напрямку.



Дрон проводить збір розвідувальної інформації про військові кораблі, підводні човни та інші об'єкти на поверхні та під водою. Окрім цього, безпілотник моніторить територіальні води Чорного моря і визначає руху військових і цивільних суден

Авіація НАТО патрулює близько кордонів Одещини. Фото: скриншот

БпЛА Global Hawk — що відомо

Безпілотний літальний апарат RQ-4 Global Hawk (Black Hunter) має великі розміри і вражаючий розмах крил, який становить близько 39 метрів. Вага цього дрону може сягати приблизно 14 тонн. Його довжина складає близько 14 метрів. Global Hawk оснащений потужними двигунами, що дозволяють йому виконувати тривалі польоти на велику відстань.



Цей безпілотник здатний летіти на висоті близько 20 кілометрів і має дальність польоту до 14 тисяч кілометрів. Це дозволяє йому виконувати різноманітні завдання, включаючи розвідку, моніторинг, та забезпечення ситуаційної обізнаності над великими територіями.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що на 29 травня одиниці флоту росіян фіксуються лише у Чорному морі. Споряджені ракетоносії ворог тримає у пунктах базування. Потрібно пам'ятати, що окупанти можуть запускати ракети навіть зі своїх військових портів.

Ми також писали, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Додамо, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.