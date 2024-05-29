Над Черным морем замечен беспилотник НАТО — какая причина

БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Иллюстративное фото: AmalNews

Сегодня, 29 мая, беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk сейчас ведет разведку Черного моря. Этот американский разведчик работает в 120-140 км от побережья Крыма и наблюдает за ситуацией в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Стратегический разведывательный БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE13 взлетел с авиабазы ​​НАТО Сигонелла на Сицилии и начинает разведку на крымском направлении.



Дрон проводит сбор разведывательной информации о военных кораблях, подводных лодках и других объектах на поверхности и под водой. Кроме того, беспилотник мониторит территориальные воды Черного моря и определяет движения военных и гражданских судов.

Авиация НАТО патрулирует около границ Одесской области. Фото: скриншот

БпЛА Global Hawk — что известно

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (Black Hunter) имеет большие размеры и впечатляющий размах крыльев составляет около 39 метров. Вес этого дрона может достигать примерно 14 тонн. Его длина составляет около 14 метров. Global Hawk оснащен мощными двигателями, позволяющими ему выполнять длительные полеты на большое расстояние.



Этот беспилотник способен лететь на высоте около 20 километров и имеет дальность полета до 14 тысяч километров. Это позволяет ему выполнять различные задачи, включая разведку, мониторинг и обеспечение ситуационной осведомленности обширных территорий.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на 29 мая единицы флота россиян фиксируются только в Черном море. Снаряженные ракетоносители враг держит в пунктах базирования. Нужно помнить, что оккупанты могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Мы также писали, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Добавим, что украинские бойцы продолжают наносить впечатления единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.