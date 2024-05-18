Над Чорним морем помічений Boeing P-8A Poseidon — деталі

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Мілітарний

Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 18 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.