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Над Черным морем замечен Boeing P-8A Poseidon — подробности

18 мая 2024 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем замечен Boeing P-8A Poseidon — подробности
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Милитарный
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Активность американской авиации наблюдается у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 18 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.

Одесса
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