Російські кораблі на чергуванні — яка загроза для Одещини

Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок сьогодні, 18 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 4 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 4 судна, з них 2 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 5 суден, одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість російських кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, застосовуючи балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування. Так, росіяни у п'ятницю, 17 травня, завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.

Крім цього, загарбники не виводять ракетоносії у Чорне море, побоюючись ударів з боку України. Окупанти тримають ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, наприклад, у порту Новоросійськ. Та відомо, що у ніч проти п'ятниці, 17 травня, там лунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що українські безпілотники атакували чорноморський порт. Наразі він уже відновив роботу і завантаження нафти.

Варто зазначити, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими росіяни можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.