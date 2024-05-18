Российские корабли на дежурстве — какая угроза для Одесчины

Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро сегодня, 18 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли захватчики продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 4 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 4 судна, из них 2 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 5 судов, одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество российских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, что российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, применяя баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования. Так, россияне в пятницу, 17 мая, нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.

Кроме того, захватчики не выводят ракетоносители в Черное море, опасаясь ударов со стороны Украины. Оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, например, в порту Новороссийск. Но известно, что в ночь на пятницу, 17 мая, там раздавались взрывы. Позже выяснилось, что украинские беспилотники атаковали черноморский порт. Пока он уже возобновил работу и загрузку нефти.

Следует отметить, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако сохраняется несколько каналов, по которым россияне могут пополняться, но с определенными ограничениями.