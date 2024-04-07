Над Чорним морем спостерігається активність американської авіації — яка мета

Рух розвідувального літака. Фото: скриншот

Американська авіація кружляє над акваторією Чорного моря, зараз, 7 квітня. Зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon. Фото: Flightradar

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який йде експорт збіжжя та інших продуктів.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їхню потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Додамо, що станом на сьогодні, 7 квітня, російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Наразі всі ракетоносії перебувають у пунктах базування, зокрема у Новоросійську. Проте рівень небезпеки залишається високим.