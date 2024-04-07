Над Черным морем наблюдается активность американской авиации — какая цель

Движение разведывательного самолета. Фото: скриншот

Американская авиация кружит над акваторией Черного моря, сейчас, 7 апреля. Зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российская армия упустила возможность миновать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Добавим, что на сегодня, 7 апреля, российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Однако уровень опасности остается высоким.