Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Над Черным морем наблюдается активность американской авиации — какая цель arrow

Над Черным морем наблюдается активность американской авиации — какая цель

7 апреля 2024 14:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем наблюдается активность американской авиации — какая цель
Движение разведывательного самолета. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Американская авиация кружит над акваторией Черного моря, сейчас, 7 апреля. Зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:
Над Черным морем наблюдается активность американской авиации - какая цель - фото 1
Boeing P-8A Посеидон. Фото: Flightradar

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российская армия упустила возможность миновать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

Добавим, что на сегодня, 7 апреля, российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Однако уровень опасности остается высоким.

США
Одесса
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку