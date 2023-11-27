Наслідки негоди — в Одесі від заметілі загинули люди

Людина замерзла на снігу. Фото: pixabay

В наслідку тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.

Про це пише hromadske.

Водночас одеське видання "Думська" зазначає, що померли, ймовірно, бездомні. Проте правоохоронці цієї інформації не підтвердили.

"У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка", — пише Думська.

Наслідки негоди в Одеській області 26 листопада

Нагадаємо, буря наробила горя не лише з електропостачанням, а й на дорогах Одеської області, де уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.

Також ми писали, що в Одеській області після тривалої снігової негоди без світла залишаються майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.

Додамо, в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.