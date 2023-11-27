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Наслідки негоди — в Одесі від заметілі загинули люди

27 листопада 2023 13:42
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки негоди — в Одесі від заметілі загинули люди
Людина замерзла на снігу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В наслідку тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів. 

Про це пише hromadske

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Водночас одеське видання "Думська" зазначає, що померли, ймовірно, бездомні. Проте правоохоронці цієї інформації не підтвердили. 

"У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка", — пише Думська.

Наслідки негоди в Одеській області 26 листопада

Нагадаємо, буря наробила горя не лише з електропостачанням, а й на дорогах Одеської області, де уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.

Також ми писали, що в Одеській області після тривалої снігової негоди без світла залишаються майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.

Додамо, в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

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