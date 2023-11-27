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Последствия непогоды — в Одессе от метели погибли люди

27 ноября 2023 13:42
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия непогоды — в Одессе от метели погибли люди
Человек замерз на снегу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате длительного ненастья, бушевавшего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Об этом пишет hromadske.

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В то же время, одесское издание "Думская" отмечает, что умерли, вероятно, бездомные. Однако правоохранители эту информацию не подтвердили.

"В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева — тело женщины и на Привокзальной площади — мужчину", — пишет Думская.

Последствия непогоды в Одесской области 26 ноября

Напомним, буря наделала горя не только с электроснабжением, но и на дорогах Одесской области, где уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.

Также мы писали, что в Одесской области после продолжительной снежной непогоды без света остаются почти 150 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Добавим, в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.

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