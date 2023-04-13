"Не придатний до служби": одесити організували схему незаконного перетину кордону
Правоохоронці Хмельниччини викрили схему незаконного перетину кордону, до якої причетні кілька жителів Одеської області. Вони отримували гроші від чоловіків призовного віку за фіктивне зняття їх з військового обліку за станом здоров'я. Вартість цих "послуг" становила від 3000 до 3500 доларів США.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Затримання одного з фігурантів у Одесі
В Одесі 11 квітня було проведено комплекс слідчих дій, під час яких одного з фігурантів — одесита — було затримано під час передачі грошей у сумі 3000 доларів США. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.
Схеми перетину кордону
Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка".
Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.
Також на Одещині прикордонники спільно з представниками міграційної поліції викрили схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон в Молдову. Вдалось спіймали потенційного втікача та організатора схеми.