"Не придатний до служби": одесити організували схему незаконного перетину кордону

Затримання організатора схеми перетину кордону. Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці Хмельниччини викрили схему незаконного перетину кордону, до якої причетні кілька жителів Одеської області. Вони отримували гроші від чоловіків призовного віку за фіктивне зняття їх з військового обліку за станом здоров'я. Вартість цих "послуг" становила від 3000 до 3500 доларів США.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Затримання одного з фігурантів у Одесі

В Одесі 11 квітня було проведено комплекс слідчих дій, під час яких одного з фігурантів — одесита — було затримано під час передачі грошей у сумі 3000 доларів США. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Речові докази правопорушення. Фото: gp.gov.ua

Схеми перетину кордону

Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка".

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.

Також на Одещині прикордонники спільно з представниками міграційної поліції викрили схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон в Молдову. Вдалось спіймали потенційного втікача та організатора схеми.