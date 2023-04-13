Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Не придатний до служби": одесити організували схему незаконного перетину кордону arrow

"Не придатний до служби": одесити організували схему незаконного перетину кордону

13 квітня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не придатний до служби": одесити організували схему незаконного перетину кордону
Затримання організатора схеми перетину кордону. Фото: gp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці Хмельниччини викрили схему незаконного перетину кордону, до якої причетні кілька жителів Одеської області. Вони отримували гроші від чоловіків призовного віку за фіктивне зняття їх з військового обліку за станом здоров'я. Вартість цих "послуг" становила від 3000 до 3500 доларів США.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Затримання одного з фігурантів у Одесі

В Одесі 11 квітня було проведено комплекс слідчих дій, під час яких одного з фігурантів — одесита — було затримано під час передачі грошей у сумі 3000 доларів США. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Речові докази правопорушення. Фото: gp.gov.ua

Схеми перетину кордону

Мешканець Одещини був засуджений до 1 року 6 місяців обмеження волі за підроблення документів. Чоловік намагався перетнути кордон за допомогою підробного "білого квитка". 

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.

Також на Одещині прикордонники спільно з представниками міграційної поліції викрили схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон в Молдову. Вдалось спіймали потенційного втікача та організатора схеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB