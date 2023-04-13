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"Не годен к службе": одесситы организовали схему незаконного пересечения границы

13 апреля 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не годен к службе": одесситы организовали схему незаконного пересечения границы
Задержание организатора схемы пересечения границы. Фото: gp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили схему незаконного пересечения границы, к которой причастны несколько жителей Одесской области. Они получали деньги от мужчин призывного возраста за фиктивное снятие их с военного учета по состоянию здоровья. Стоимость этих "услуг" составляла от 3000 до 3500 долларов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Задержание одного из фигурантов в Одессе

В Одессе 11 апреля был проведен комплекс следственных действий, в ходе которых один из фигурантов — одессит — был задержан при передаче денег в сумме 3000 долларов США. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрание меры пресечения.

Вещественные доказательства правонарушения. Фото: gp.gov.ua

Схемы пересечения границы

Житель Одесской области был приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы за подделку документов. Мужчина пытался пересечь границу с помощью поддельного "белого билета".

Напомним, пограничники на границе с Молдовой открыли предупредительный огонь на двоих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они не остановились во время проверки и пытались скрыться.

Также в Одесской области пограничники совместно с представителями миграционной полиции разоблачили схему незаконной переправки граждан Украины через государственную границу в Молдову. Удалось поймать потенциального беглеца и организатора схемы.

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