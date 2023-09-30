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Нічна атака дронами: Румунія перевіряє порушення свого повітряного простору

30 вересня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія перевіряє порушення свого повітряного простору
Проліт безпілотника у небі. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В ніч проти 20 вересня країна-агресорка вкотре здійснила масовану атаку БпЛА по Україні. На південні регіони було випущено 40 дронів, частина з яких, облітаючи ППО в Одеській області, могла порушити повітряний простір сусідньої Румунії.

Про це повідомляє видання Digi24. 

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За інформацією ЗМІ, у Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців міст Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими Ізмаїлом та Рені.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", — йдеться у повідомленні.

Тим часом мешканці сусідньої країни повідомляли, що бачили падіння уламків з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.

Ситуація на кордоні України та Румунії

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.

Крім того, тільки за останній місяць десятки безпілотників були запущені по Придунав’ю Одещини. Ворог, аби ускладнити роботу сил ППО, використовує повітряний простір сусідньої країни. Там українські захисники не можуть збивати дрони.

Також ми писали, що після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

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