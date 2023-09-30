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Ночная атака дронами: Румыния проверяет нарушение своего воздушного пространства

30 сентября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния проверяет нарушение своего воздушного пространства
Пролет беспилотника в небе. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 20 сентября страна-агрессор в очередной раз осуществила массированную атаку БпЛА по Украине. На южные регионы было выпущено 40 дронов, часть из которых, облетая ПВО в Одесской области, могла нарушить воздушное пространство соседней Румынии.

Об этом сообщает издание Digi24.

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По информации СМИ, в Министерстве обороны Румынии рассказали, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае поздно вечером 29 сентября была объявлена воздушная тревога для жителей городов Тульча и Галац, расположенных рядом с украинскими Измаилом и Рени.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац", — говорится в сообщении.

Между тем, жители соседней страны сообщали, что видели падение обломков с неба, а затем слышали истребители на низкой высоте.

Ситуация на границе Украины и Румынии

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.

Кроме того, только за последний месяц десятки беспилотников были запущены по Придунавью Одесской области. Враг, чтобы усложнить работу сил ПВО, использует воздушное пространство соседней страны. Там украинские защитники не могут сбивать дроны.

Также мы писали, что после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.

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