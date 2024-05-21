Нічна атака на Одещину — скільки дронів було збито

Робота системи ППО в Україні. Фото: Kongsberg

У ніч проти 21 травня російська армія атакувала Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли відбити хвилі безпілотників. Загалом на півдні України було збито 20 ворожих дронів.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".

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Робота сил ППО

У відомстві зазначили, що найбільша кількість дронів були знищені в межах Одеської області — 14. На Херсонщині — знищено три безпілотники, на Дніпропетровщині — два та один — на Миколаївщині. Окрім ударних, росіяни не припиняють запускати й розвідувальні дрони у південному напрямку.

Робота ППО на півдні у ніч проти 21 травня. Фото: Повітряне командування "Південь"

"Також минулої доби на Херсонському напрямку було знищено розвідувальний БпЛА "Supercam" та ударний "Ланцет", а на Одещині розвідувальний безпілотник "Орлан-10"", — додали у відомстві.

Дронова розвідка росіян

Ми раніше повідомляли, що Росія намагається розтягнути сили ЗСУ по всьому фронту, щоб відволікти стратегічні резерви українських бійців. Проте ситуація на південному напрямку залишається під контролем Сил оборони.

Ми також писали, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

Додамо, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.