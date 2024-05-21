Ночная атака на Одесчину — сколько дронов было сбито

Работа системы ПВО в Украине. Фото: Kongsberg

В ночь на 21 мая российская армия атаковала Одесчину и Николаевщину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли отразить волны беспилотников. Всего на юге Украины было сбито 20 вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

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Работа сил ПВО

В ведомстве отметили, что наибольшее количество дронов были уничтожены в пределах Одесской области — 14. В Херсонской области — уничтожены три беспилотника, в Днепропетровской области — два и один — в Николаевской области. Кроме ударных россияне не прекращают запускать и разведывательные дроны в южном направлении.

Работа ПВО на юге в ночь на 21 мая. Фото: Воздушное командование "Юг"

"Также за прошедшие сутки на Херсонском направлении был уничтожен разведывательный БПЛА "Supercam" и ударный "Ланцет", а в Одесской области разведывательный беспилотник "Орлан-10"" , — добавили в ведомстве.

Дроновая разведка россиян

Мы ранее сообщали, что Россия пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее , ситуация на южном направлении остается под контролем Сил обороны.

Мы также писали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Добавим, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупатов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.