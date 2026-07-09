Нові правила паркування в Одесі поки не запрацюють: причини

Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі поки не запроваджуватимуть новий збір за місця для паркування. Проєкт рішення зняли з розгляду після рішення Верховного Суду та зауважень юридичного департаменту міськради. Перед повторним винесенням документа місту доведеться оновити дані про всі спеціально відведені парковки. Лише після цього питання знову винесуть на сесію.

Про це Новини.LIVE дізналися із постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

Суд змінив плани

23 червня профільна депутатська комісія підтримала винесення проєкту рішення про запровадження збору за місця для паркування на розгляд сесії міської ради. Однак уже 25 червня Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Одеської міської ради. Саме після цього в юридичному департаменті заявили, що документ потребує доопрацювання. Голова профільної комісії Петро Обухов пояснив, що після рішення суду проєкт уже не можна розглядати в нинішньому вигляді.

"23 червня ми винесли на сесію проєкт рішення про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в Одесі. Але вже 25 червня було рішення Верховного Суду щодо цього питання. Є зауваження юридичного департаменту, тому фактично ми не можемо виносити це рішення на сесію в такому вигляді", — сказав Обухов.

За його словами, до найближчої сесії підготувати всі необхідні зміни не встигнуть.

Що потрібно змінити

Як пояснили члени комісії, Верховний Суд звернув увагу на вимоги Податкового кодексу. Перед ухваленням рішення міська рада має зібрати та оновити інформацію про всі спеціально відведені майданчики для паркування. Йдеться про їхнє розташування, площу, кількість паркомісць, рівень завантаженості та інші показники, які мають бути враховані при встановленні збору.

Коли повернуться до питання

У юридичному департаменті зазначили, що виконати такий обсяг роботи до найближчої сесії неможливо. Через це профільна комісія відкликала проєкт рішення з порядку денного. Надалі документ доопрацьовуватимуть спільно з департаментом транспорту. Після оновлення всіх необхідних даних його планують повторно винести на розгляд депутатів.

Нові правила паркування

На узбережжі Одеси запровадили оновлені правила паркування. На майданчиках біля "Ланжерона" (зони 1 і 2), пляжу "Дельфін", "Золотого Берега" та Фонтанської дороги демонтували всі шлагбауми. Тепер в'їзд на парковки є вільним.

Вартість паркування становить 60 гривень за годину. Для порівняння, торік водії платили 100 гривень. Платний режим діє щодня з 08:00 до 23:00, а після зупинки автомобіля водій має 10 безкоштовних хвилин, щоб оплатити послугу.

Як оплатити

Оплата здійснюється лише безготівково. Для цього потрібно відсканувати QR-код на інформаційному знаку, вказати марку та державний номер автомобіля, обрати тривалість паркування й оплатити послугу онлайн. Також це можна зробити через застосунок MISTO.

Контроль за оплатою здійснюють інспектори з паркування. За несплату передбачений штраф у розмірі 1200 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні жителі Одеси й надалі платитимуть за воду за чинними тарифами, які не переглядалися з 2022 року. Вартість послуг для населення поки залишається незмінною. Водночас "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових тарифів, які можуть суттєво зрости в майбутньому.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі готували нові муніципальні майданчики для паркування біля пляжів. Загалом планують облаштувати 567 місць для автомобілів. Схеми розміщення вже погодили з поліцією та міською владою.