Новий голова Суворівського райсуду: хто очолив установу

Очільник Суворівського районного суду Одеси Віктор Позняк – третій зліва. Фото: Google

У Суворівського районного суду Одеси новий очільник — Віктор Позняк. Його обрали на початку жовтня у ході таємного голосування. За кандидатуру проголосували 12 із 16 суддів.

Про це повідомили в пресслужбі установи.

Читайте також:

Що відомо про Віктора Позняка

Суддею Суворовського райсуду Віктор Позняк став у серпні 2002 року згідно з указом тодішнього президента Леонід Кучма. У вересні 2008 року Верховна Рада обрала його на посаду безстроково. З березня 2023-го Віктор Позняк виконував обов'язки голови Суворівського районного суду Одеси.

Нагадаємо, Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило про проведення тендеру на ремонт будівлі Київського суду. Цікаво, що будівлю ремонтували лише 4 роки тому.

Також ми писали, що Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 мільйонів. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів.

Зазначимо, що під стінами Одеської мерії щосуботи проходить мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.