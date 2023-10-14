Новый председатель Суворовского райсуда: кто возглавил учреждение

Глава Суворовского районного суда Одессы Виктор Позняк – третий слева. Фото: Google

У Суворовского районного суда Одессы новый глава — Виктор Позняк. Его избрали в начале октября в ходе секретного голосования. За кандидатуру проголосовали 12 из 16 судей.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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Судьей Суворовского районного суда Виктор Позняк стал в августе 2002 года согласно указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. В сентябре 2008 года Верховная Рада избрала его на должность бессрочно. С марта 2023 Виктор Позняк исполнял обязанности председателя Суворовского районного суда Одессы.

Напомним, управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера на ремонт здания Киевского суда. Интересно, что здание ремонтировали всего 4 года назад.

Также мы писали, что Одесские депутаты поддержали ремонт Киевского суда за 106 миллионов. Впрочем, этот вопрос вызвал много дискуссий среди депутатов.

Отметим, что под стенами Одесской мэрии по субботам проходит митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии и поэтому этот тендер актуален.