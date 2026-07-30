Обміління Дністра: Одеса ризикує залишитися без води

Річка Дністер. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Чому міліє Дністер

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що в басейні Дністра склалася критична гідрологічна ситуація. Через це жителів закликають економніше використовувати питну воду та не витрачати її без потреби. Еколог Владислав Балінський пояснює, що причиною є не лише спекотна погода. За його словами, Дністер є зарегульованою річкою, а її рівень значною мірою залежить від роботи Новодністровської ГЕС.

"Зараз співвідношення води, яка надходить у річку, і тієї, що втрачається через випаровування, змінюється не на користь Дністра. Обводненість річки стрімко падає", — пояснив Балінський.

Він зазначив, що проблема стосується не лише Дністра. За останні десятиліття Україна втратила сотні малих річок, а в Одеській області багато з них фактично зникли.

"Це загальна тенденція, пов'язана з кліматичними змінами. Одесі вже потрібно адаптуватися та шукати нові джерела прісної води", — розповів еколог.

Які є рішення

На думку еколога, місто має не лише шукати нові джерела водопостачання, а й навчитися ефективніше використовувати ті ресурси, які вже є. Він звернув увагу, що очищені стічні води можна використовувати для поливу зелених зон та інших технічних потреб, як це роблять у багатьох країнах світу.

"Ми просто скидаємо ці води в море, хоча вони могли б використовуватися повторно. Це величезний ресурс", — зазначив Владислав Балінський.

Ще одним резервом Балінський називає дощову воду. За його словами, під час сильних злив Одеса регулярно потерпає від підтоплень, однак майже не накопичує воду для подальшого використання. Еколог пояснює, що сучасні системи водозбору дозволяють одночасно зменшити наслідки підтоплень і створити запаси води для господарських потреб.

Нереалізовані проєкти

За словами Владислава Балінського, в Одесі існують окремі водойми, які ще в радянські часи використовувалися для відведення дощових вод. Проте сьогодні їхніх можливостей уже недостатньо.

"Такі ставки є, але вони надто малі й уже не виконують своїх функцій", — пояснив він.

Еколог також нагадав, що кілька років тому місто планувало створити каскад водойм у районі парку Савицького. Передбачалося, що вони допоможуть накопичувати дощову воду, зменшувати підтоплення та покращувати мікроклімат.

"Такі проєкти могли б одночасно вирішити проблему підтоплень і накопичення дощової води. Але далі проєктів справа не пішла", — додав експерт.

Фахівець наголошує, що через кліматичні зміни проблема дефіциту прісної води лише посилюватиметься. Саме тому Одесі вже зараз необхідно розвивати сучасну систему управління водними ресурсами, щоб уникнути серйозних проблем із водопостачанням у майбутньому.

Що радять одеситам

Через критичне зниження рівня води в Дністрі жителів Одеси та області закликають ощадливо використовувати питну воду. Це допоможе зменшити навантаження на систему водопостачання та зберегти запаси на випадок подальшого погіршення ситуації.

Фахівці рекомендують:

використовувати питну воду лише за потреби та не допускати її марного витрачання;

за можливості не використовувати її для поливу, миття дворів чи інших господарських робіт;

повідомляти балансоутримувачів мереж про витоки води, щоб їх могли швидко усунути;

для поливу зелених насаджень та технічних потреб використовувати альтернативні джерела води, якщо така можливість є.

Експерти наголошують, що навіть невелика економія води кожним споживачем може допомогти зменшити навантаження на систему та зберегти запаси питної води.

Як повідомляли Новини.LIVE, у березні в Молдові активізовували боротьбу із забрудненням річки Дністер. Забруднена вода загрожувала не лише місцевим населеним пунктам, а й могла потрапити до України — Дністер постачає питну воду для Одеси та області. Уряди країни та армія залучали спецтехніку, лабораторії та оперативні групи. Також було введено тимчасову заборону на риболовлю в уражених районах.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі вже кілька місяців обговорюють можливе підвищення цін на воду. "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт оновлених тарифів для населення. Якщо їх затвердять, водопостачання коштуватиме 50,96 гривні за кубометр, а водовідведення — 42,69 гривні. Однак члени виконкому не підтримали пропозицію щодо коригування тарифів, тому рішення не прийняли.