Очно чи онлайн: в Одесі визначають формат навчання у школах

Діти за партами. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі готуються до нового навчального року, однак остаточний формат роботи шкіл з 1 вересня ще не визначений. Рішення залежатиме від безпекової ситуації та наявності сертифікованих укриттів, водночас остаточний вибір форми навчання дитини залишатиметься за батьками. Зараз у місті проводять опитування родин, результати якого також врахують під час організації освітнього процесу.

Про підготовку закладів освіти розповіла заступниця голови Одеської МВА Ольга Лозова, передає Новини.LIVE.

Як навчатимуться діти в Одесі з 1 вересня

За словами Ольги Лозової, рішення про формат роботи закладів з 1 вересня ухвалюватиме Одеська обласна військова адміністрація. Головною умовою для очного навчання залишається наявність сертифікованого укриття.

"Рішення про формат навчання з 1 вересня ухвалює обласна військова адміністрація на основі безпекової ситуації у нашій громаді. Заклади можуть працювати очно, у змішаному форматі або дистанційно. Очне навчання можливе лише за наявності сертифікованого укриття, а остаточний вибір форми навчання залишається за батьками", — розповіла Ольга Лозова.

Зазначимо, що водночас начальник Одеської ОВА Олег Кіпер днями заявив, що близько 90% шкіл планують працювати офлайн. За його словами, такого показника вдалося досягти ще минулого навчального року.

"Ми в тому році вже вийшли на 90% офлайн. Ми багато шкіл об'єднали там, де є укриття, де це можливо було зробити", — розповів Олег Кіпер в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами очільника ОВА, попри те, що російські обстріли Одеси почастішали, принципово безпекова ситуація для організації навчання не змінилася. Він звернув увагу, що через географічне розташування міста загроза для Одеси була високою й раніше, а у випадку застосування балістики часу на реагування залишається вкрай мало.

"Балістика летить три хвилини, тому частіші обстріли для нас ніяк не міняють ситуацію. 90% шкіл підуть офлайн. Все застосовано для того, щоб дітки ходили до школи. Це принципова позиція. Вони мають бути в соціумі", — зазначив Олег Кіпер.

Проте за інформацією заступниці керівника Одеської МВА, наразі місто проводить опитування батьків щодо вибору форми навчання з огляду на безпекову ситуацію та постійні повітряні тривоги. За його результатами планують також визначити алгоритм дій дітей та батьків під час тривалих тривог.

"На підставі цього опитування ми будемо розробляти алгоритм поводження батьків і дітей під час постійних тривог, а також оберемо форму навчання", — зазначила Ольга Лозова.

Скільки шкіл і садків Одеси мають укриття

За словами Ольги Лозової, станом на перше півріччя 2026 року із 120 шкіл Одеси 90 мають власні укриття. Ще 27 використовують захисні споруди інших установ або закладів освіти. Дистанційно працювали лише три заклади.

Із 137 дитячих садків власними укриттями забезпечені 68. Решта використовує сусідні захисні споруди або організовує роботу на базі інших закладів.

"Місто продовжує розширювати фонд укриттів, забезпечувати безперебійну роботу закладів освіти. Безпека залишається основною умовою організації навчального процесу", — наголосила Лозова.

Наразі роботи з розширення укриттів тривають ще у дев'яти закладах освіти.

Школи готують до можливих блекаутів

Ще одним пріоритетом на 2026 рік визначена енергетичну стійкість. У школах та інших освітніх закладах працюють 419 генераторів, є резервні джерела живлення та запаси пального. Це має забезпечити роботу закладів у разі перебоїв з електроенергією, які вже неодноразово впливали на навчальний процес у місті.

Загалом, за даними Ольги Лозової, реалізуються 135 інвестиційних проєктів, які стосуються ремонту укриттів, будівель, інженерних мереж та протипожежних систем. Паралельно оновлюють матеріально-технічну базу шкіл. Збільшується кількість комп'ютерів, інтерактивних дошок та мультимедійного обладнання. Частину сучасного оснащення місто отримує від міжнародних партнерів.

Що буде з харчуванням у школах

Ще одна велика зміна стосується організації харчування. З 1 вересня 2026 року планується забезпечити безоплатним гарячим харчуванням понад 90 тисяч учнів 1-11 класів. Для цього місто використовуватиме одразу декілька моделей: власні харчоблоки, опорні кухні, кейтеринг та аутсорсинг. Кількість власних харчоблоків планують збільшити до 71.

"З 1 вересня 2026 року планується забезпечити безоплатним гарячим харчуванням понад 90 тисяч учнів перших-одинадцятих класів. Для цього передбачено кілька моделей організації харчування", — повідомила Лозова.

Станом на 1 липня 2026 року з міського бюджету на харчування вже профінансували 194 млн грн. Окремо з міського бюджету 30 млн грн виділили на придбання технологічного обладнання для організації харчування.

Капітальний ремонт харчоблоку проводять у ліцеї №86. Загальна вартість робіт становить 37 млн грн, із яких 26 млн грн — кошти субвенції, ще 11 млн грн — співфінансування з місцевого бюджету.

Ще 13 млн грн із бюджету Одеси спрямували на ремонт харчоблоків у ліцеях №103, №71 та №50, а також гімназії №47.

Які проблеми у школах

Попри підготовку до 1 вересня, частина проблем залишається. Серед найбільших викликів у місті називають недостатню місткість укриттів та загрози енергетичній стабільності. Є й кадрові проблеми: дефіцит педагогів та професійне вигорання вчителів. Окремим викликом залишаються освітні втрати школярів через тривоги та блекаути, а також необхідність психологічної підтримки дітей.

"Головним завданням залишається забезпечення балансу між безпекою учасників освітнього процесу та високою якістю освіти", — наголосила Ольга Лозова.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали батьків, скільки коштує зібрати дитину до школи цього року та на чому вдається заощадити. Комусь вдається заощадити на речах із минулого року чи скористатися перевагами від онлайн-навчання, а комусь доводиться купувати майже все з нуля. Втім, шкільні збори потребують і часу, і заздалегідь спланованого бюджету.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі правоохоронці встановлюють обставини одразу двох конфліктів між підлітками, відео яких почали поширювати у соцмережах. На одному із записів одна дівчина б'є іншу по обличчю. На іншому зафіксована бійка цілої компанії дітей.