Одеса та область зі світлом: ремонтні роботи на високовольтних мережах завершено
В Одесі та області завершено перепідключення високовольтного обладнання. Електропостачання є в будинках всіх побутових споживачів.
Наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає.
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Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
"ДТЕК Одеські електромережі не застосовує графіки стабілізаційних відключень. Ліміти споживання електроенергії відсутні", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, вночі 12 березня енергетики проводили перепідключення високовольтного обладнання. В період з 02:00 до 03:00 планувалися нетривалі перерви в електропостачанні для частини мешканців Одеського району, зокрема тих, які проживають у Київському та Малиновському районах міста Одеси.
Ці заходи допоможуть надалі забезпечити безперебійне електропостачання.
Для жителів Суворівського, Приморського районів міста Одеси, а також для інших районів області обмежень в електропостачанні не планується.
Зазначимо, внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.