Одесса и область со светом: ремонтные работы на высоковольтных сетях завершены
В Одессе и области завершено переподключение высоковольтного оборудования. Электроснабжение есть в домах всех бытовых потребителей.
Все клиенты в Одессе и области со светом. Дефицита в сети страны нет.
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Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
"ДТЭК Одесские электросети не применяет графики стабилизационных отключений. Лимиты потребления электроэнергии отсутствуют", — говорится в сообщении.
Отметим, что ночью 12 марта энергетики проводили переподключение высоковольтного оборудования. В период с 02:00 до 03:00 планировались непродолжительные перерывы в электроснабжении для жителей Одесского района, в том числе тех, кто проживает в Киевском и Малиновском районах города Одессы.
Эти меры помогут в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение.
Для жителей Суворовского, Приморского районов города Одессы, а также других районов области ограничений в электроснабжении не планируется.
Отметим, в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. в Одесской области Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесщины. Враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.