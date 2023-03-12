Одесса и область со светом

Энергетики завершили ремонтные работы

В Одессе и области завершено переподключение высоковольтного оборудования. Электроснабжение есть в домах всех бытовых потребителей.

Все клиенты в Одессе и области со светом. Дефицита в сети страны нет.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"ДТЭК Одесские электросети не применяет графики стабилизационных отключений. Лимиты потребления электроэнергии отсутствуют", — говорится в сообщении.

Отметим, что ночью 12 марта энергетики проводили переподключение высоковольтного оборудования. В период с 02:00 до 03:00 планировались непродолжительные перерывы в электроснабжении для жителей Одесского района, в том числе тех, кто проживает в Киевском и Малиновском районах города Одессы.

Эти меры помогут в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Для жителей Суворовского, Приморского районов города Одессы, а также других районов области ограничений в электроснабжении не планируется.

Отметим, в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. в Одесской области Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесщины. Враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.