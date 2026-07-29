Одеса зупинилася на хвилину: згадали загиблих в Оленівці

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі вшанували пам’ять українських військовополонених, яких вбила РФ під час теракту в Оленівці. Учасники акції нагадали про загиблих і тих, хто досі перебуває в російському полоні. Також вони закликали не замовчувати випадки катувань та вимагати повернення українських захисників додому.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Пам’ять Оленівки

Акцію провели в роковини трагедії в Оленівці. У ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули українські військовополонені. Учасники заходу зібралися, щоб вшанувати їхню пам’ять і нагадати про тих, хто досі перебуває в неволі.

Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники на колінах. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції Анна Пажера наголосила, що головною метою таких заходів є постійне нагадування про українських військовополонених. За її словами, рідні захисників бояться повторення трагедії в Оленівці та хочуть привернути увагу до умов утримання українців у російському полоні.

"Ми маємо пам’ятати про цих героїв і про те, що колонія — це не опція збереження життя. Наш ворог — Росія, і ми боїмося повторення ще однієї Оленівки", — сказала Анна Пажера.

Анна Пажера про акцію. Фото: Новини.LIVE

Люди співають гімн. Фото: Новини.LIVE

Вимагають обмінів

Окремо під час акції говорили про українських військових, які залишаються в полоні. Учасники наголошували, що серед них є бійці "Азову", а також закликали активніше говорити про їхнє повернення додому. За словами Анни Пажери, рідні військовополонених не бачать достатнього прогресу в поверненні захисників. Вона також заявила про побоювання щодо катувань та жорстокого поводження з українцями в російських місцях утримання.

"Наша загальна мета — нагадати про те, що наших бійців потрібно обмінювати. Ми маємо постійно говорити про "Азов" і про те, що українських військовополонених можуть катувати", — наголосила організаторка.

Жінки тримають прапор. Фото: Новини.LIVE

Дівчина зі стягом на плечах. Фото: Новини.LIVE

Особиста історія

Одна з учасниць акції розповіла, що вже четвертий рік виходить на такі заходи. Для неї ця дата має особливе значення, адже її близький друг, боєць полку "Азов" Владислав Солонський із позивним "Оси́п", загинув під час трагедії в Оленівці. За її словами, військовий був важко поранений, але не дочекався допомоги та помер. Вона також розповіла про свідчення щодо катувань українських військовополонених у місцях утримання.

"Я сьогодні тут, тому що вже четвертий рік виходжу в пам’ять про нього. Наш близький друг, боєць полку "Азов" Владислав Солонський, загинув саме тієї ночі в Оленівці", — розповіла учасниця акції Катерина.

Катерина про друга. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає картонку. Фото: Новини.LIVE

Пам’ять як дія

Ще одна учасниця наголосила, що такі заходи потрібні для того, щоб пам’ять про загиблих не зникала. Вона закликала говорити про злочини Росії та розповідати про них світові. За її словами, люди мають не мовчати про загиблих, закатованих і тих, хто досі перебуває в полоні.

Люди виконують гімн. Фото: Новини.LIVE

Вона також зазначила, що для родин військовополонених важливо разом переживати цей біль і продовжувати боротьбу за повернення своїх близьких.

"Пам’ятати — це дія. Ми повинні не мовчати, а кричати й розповідати світу, нагадувати про те, що Росія робить з українцями", — сказала органызаторка акцій "Вшануй" Анастасія.

Анастасія про важливість заходів. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 липня, в Одесі вшанували пам’ять українських Захисників і Захисниць, добровольців та цивільних, які загинули в полоні. Пам’ятний захід відбувся у сквері Слави і Волі. Присутні хвилиною мовчання згадали полеглих і запалили лампадки біля Меморіалу борцям за Україну.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 22 червня провели акцію "Дерева пам’яті", присвячену Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У кожному районі міста створили символічні місця пам’яті для військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Учасники заходу висадили дерева та розмістили на них жетони й стрічки.