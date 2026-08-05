Одесит наводив російські ракети та дрони: робота на ворога

Агент РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Марія Луценко Редактор

В Одесі викрили чергового агента російської воєнної розвідки. Він збирав дані про Сили оборони та допомагав росіянам визначати цілі для ракетних і дронових ударів. Зловмисник також фотографував наслідки атак, щоб ворог міг готувати нові обстріли. Затримали його під час зйомки одного з військових об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, головними цілями агента були місця, де перебували військові та техніка Сил оборони України. Крім цього, він намагався знайти радіолокаційні станції, позиції зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

Для цього чоловік обходив Одесу та фотографував потрібні об’єкти на телефон. Він також фіксував наслідки російських атак, щоб передавати ці дані для підготовки повторних ударів.

Затримання агента

СБУ затримала його під час фотографування зовнішнього периметра одного з військових об’єктів. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та телефон із фотографіями, відео й геолокаціями потенційних цілей.

Робота на ГРУ

За матеріалами справи, затриманий — місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби. Він входив до агентурної мережі, яка працювала на Сергія Лебедєва на прізвисько "Лохматий". За даними СБУ, той переховується в Донецьку та співпрацює з ФСБ і воєнною розвідкою РФ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманого взяли під варту без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших зрадників

Це не перший випадок, коли на Одещині викривають агентів російських спецслужб, які збирають дані для підготовки ударів по регіону. Раніше правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.

Під час обшуку в нього вилучили GPS-трекер і телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині викрили жінку, яка готувала нові удари РФ. Вона збирала координати української протиповітряної оборони та передавала їх росіянам. Під прицілом були мобільні вогневі групи та радіолокаційні станції. Підозрювану затримали під час збору даних.