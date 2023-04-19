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Одесит виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

19 квітня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Першу для України медаль з боротьби виборов одесит
Борець Василь Михайлов з прапором України. Фото: Facebook НОК України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Першу для України медаль з боротьби виборов одесит. 27-річний Василь Михайлов взяв золото на чемпіонаті Європи, який проходив в Загребі. 

Про це повідомила пресслужба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

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За повідомленням олімпійців, до цього найвищим досягненням на чемпіонаті Європи була бронза, завойована у 2020 році.

"За 40 секунд до завершення першого періоду Василь здійснив захоплення ноги та зумів "приземлити" суперника на килим. Після першого періоду — 2:1 на користь на одеського спортсмена. За 1.07 до закінчення сутички Василь в схожій ситуації набрав одне очко", — йдеться у повідомленні.

Переможні дуелі

  • в 1/8 фіналу Василь Михайлов у своїй вазі достроково переміг Ахсарбека Гулаєва зі Словаччини з рахунком — 15:4,
  • в чвертьфіналі — виявився сильнішим за серба Хетіка Каболова (8:1),
  • у півфіналі — за бронзового призера молодіжного Євро-2023 Сабухі Амірсланова із Азербайджану – 5:2,
  • у фіналі змагань одесит переміг Георгіоса Кугіомцідіса із Греції (3:1) — чемпіона Європи-2022 в цій категорії.

Здобутки одеських спортсменів

Нагадаємо, з 4 по 6 квітня в Києві відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед юніорів, де Одеська спортсменка Владислава Кочерба стала срібною призеркою. Змагання проводилися з метою формування збірної України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів. 

Ще вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну — на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

Додамо, що в місті Хмельницький відбувся відбірковий чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів зі всіх областей України. Одеському боксеру вдалось вибороти призове місце в змаганнях.

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