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Одессит завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе

19 апреля 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Первую для Украины медаль по борьбе завоевал одессит
Борец Василий Михайлов с флагом Украины. Фото: Facebook НОК Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Первую для Украины медаль по борьбе завоевал одессит. 27-летний Василий Михайлов взял золото на чемпионате Европы, проходившем в Загребе.

Об этом сообщила пресс-служба отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

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По сообщению олимпийцев, до этого самым высоким достижением на чемпионате Европы была бронза, завоеванная в 2020 году.

"За 40 секунд до завершения первого периода Василий совершил захват ноги и сумел "приземлить" соперника на ковер. После первого периода — 2:1 в пользу одесского спортсмена. За 1.07 до окончания схватки Василий в похожей ситуации набрал одно очко", — говорится в сообщении.

Победные дуэли

  • в 1/8 финала Василий Михайлов в своем весе досрочно победил Ахсарбека Гулаева из Словакии со счетом - 15:4,
  • в четвертьфинале — оказался сильнее серба Хетика Каболова (8:1),
  • в полуфинале — за бронзового призера молодежного Евро-2023 Сабухи Амирсланова из Азербайджана — 5:2,
  • в финале соревнований одессит победил Георгиоса Кугиомцидиса из Греции (3:1) — чемпиона Европы-2022 в этой категории.

Достижения одесских спортсменов

Напомним, с 4 по 6 апреля в Киеве состоялся чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров, где Одесская спортсменка Владислава Кочерба стала серебряным призером. Соревнования проводились в целях формирования сборной Украины для участия в чемпионате Европы среди юниоров.

Еще воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную — на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.

Также уроженка Белгорода-Днестровского победила на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.

Добавим, что в городе Хмельницкий прошел отборочный чемпионат Украины по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из всех областей Украины. Одесскому боксеру удалось добыть в борьбе призовое место в соревнованиях.

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