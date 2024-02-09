Одесит вимагав хабар з військовослужбовця за визнання "непридатним"

Поліція затримала порушника. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали містянина, який вимагав 3000 доларів у військовослужбовця. За такі гроші містянин обіцяв допомогти визнати другого непридатним до військової служби.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

За даними поліції, зловмисник вимагав хабаря за вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії. Чоловік обіцяв допомогти отримати довідку про непридатність до військової служби, а згодом ще й посвідчення особи з інвалідністю.

Затримання зловмисника

Після отримання неправомірної вигоди, правоохоронці затримали хабарника на одній з автомийок у Пересипському районі міста. Наразі триває слідство за фактом корупційних дій.

Яке покарання

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Інші випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили підприємця, якого підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. Мешканець Ізмаїла "наймав" чоловіків, як водіїв рейсових автобусів та реєстрував у системі "Шлях".

Також ми писали, що в Одесі повідомили про підозру посадовцю міськради, який зловживав службовим становищем. Чоловік просив хабар за надання в оренду приміщення для реабілітації людей з інвалідністю.

Додамо, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства.