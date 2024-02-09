Одессит требовал взятку с военнослужащего за признание "непригодным"

Полиция задержала нарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе стражи порядка задержали горожанина, который требовал 3000 долларов у военнослужащего. За такие деньги горожанин обещал помочь признать вторым непригодным к военной службе.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

По данным полиции, злоумышленник требовал взятку за влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии. Мужчина обещал помочь получить справку о непригодности к военной службе, а впоследствии еще и удостоверение личности с инвалидностью.

Задержание злоумышленника

После получения неправомерной выгоды правоохранители задержали взяточника на одной из автомоек в Пересыпском районе города. В настоящее время идет следствие по факту коррупционных действий.

Какое наказание

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Другие случаи взяточничества в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили предпринимателя, подозреваемого в переправлении уклонистов за границу. Житель Измаила "нанимал" мужчин как водителей рейсовых автобусов и регистрировал в системе "Шлях".

Также мы писали, что в Одессе сообщили о подозрении должностному лицу горсовета, который злоупотреблял служебным положением. Муж просил взятку за предоставление в аренду помещения для реабилитации людей с инвалидностью.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутенкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.