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Одесит звинувачує поліцію у жорстокому побитті через порушення комендантської години

13 липня 2024 12:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Побили через порушення комендантської години – в Одесі черговий скандал
Чоловік, який стверджує, що його побили правоохоронці. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Мешканець Одеси звернувся до громадськості з проханням розголосити випадок, у якому він звинувачує місцевих поліцейських у жорстокому побитті. За його словами, "стусанів" він отримав за порушення комендантської години.

Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах

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Побиття на пляжі

За словами чоловіка на відео, інцидент стався минулої ночі на одному з міських пляжів. Він відпочивав з дівчиною після комендантської години, коли на місце події прибула поліція.

"Поліцейські одразу почали нецензурно виражатися і поводилися агресивно. Мене затримали й посадили в машину, щоб доставити до Центру обліку затриманих. Хоча у мене були всі необхідні документи, вони не звертали на це уваги", — каже потерпілий.

Чоловік стверджує, що під час перевезення поліцейські жорстоко побили його. Унаслідок цього він отримав численні травми. 

"В машині мене били й душили. В результаті, у мене зламана щелепа, розбита губа, численні синці та подряпини по всьому тілу", — додав він.

Далі, коли нібито затриманого привезли до Центру обліку затриманих, тамтешні працівники відмовилися прийняти його. Мовляв, у нього все в порядку з документами. 

"Вони сказали, що я не в розшуку і їм не цікавий. Врешті-решт, мене забрала швидка допомога", — розповідає молодик.

В лікарні чоловікові зробили рентген, який підтвердив перелом нижньої щелепи. Також були зафіксовані численні садна та побої. Побитий звернувся до відповідних органів та задокументував свої травми. 

Інші скандали в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі під час чергового "рейду" жінки накинулися на співробітників ТЦК. Місцевих не влаштовує, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт і приватні автівки.

Також ми писали, що До ТЦК та СП у Білгород-Дністровському прийшли жінка та чоловік на візку, які хотіли, аби одного з призовників відпустили. Але натомість військові просто збили обох містян з ніг. 

Ще раніше в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької в Одесі.  Там чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

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