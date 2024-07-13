Побили через порушення комендантської години – в Одесі черговий скандал

Чоловік, який стверджує, що його побили правоохоронці. Фото: скриншот

Мешканець Одеси звернувся до громадськості з проханням розголосити випадок, у якому він звинувачує місцевих поліцейських у жорстокому побитті. За його словами, "стусанів" він отримав за порушення комендантської години.

Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

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Побиття на пляжі

За словами чоловіка на відео, інцидент стався минулої ночі на одному з міських пляжів. Він відпочивав з дівчиною після комендантської години, коли на місце події прибула поліція.

"Поліцейські одразу почали нецензурно виражатися і поводилися агресивно. Мене затримали й посадили в машину, щоб доставити до Центру обліку затриманих. Хоча у мене були всі необхідні документи, вони не звертали на це уваги", — каже потерпілий.

Чоловік стверджує, що під час перевезення поліцейські жорстоко побили його. Унаслідок цього він отримав численні травми.

"В машині мене били й душили. В результаті, у мене зламана щелепа, розбита губа, численні синці та подряпини по всьому тілу", — додав він.

Далі, коли нібито затриманого привезли до Центру обліку затриманих, тамтешні працівники відмовилися прийняти його. Мовляв, у нього все в порядку з документами.

"Вони сказали, що я не в розшуку і їм не цікавий. Врешті-решт, мене забрала швидка допомога", — розповідає молодик.

В лікарні чоловікові зробили рентген, який підтвердив перелом нижньої щелепи. Також були зафіксовані численні садна та побої. Побитий звернувся до відповідних органів та задокументував свої травми.

Інші скандали в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі під час чергового "рейду" жінки накинулися на співробітників ТЦК. Місцевих не влаштовує, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт і приватні автівки.

Також ми писали, що До ТЦК та СП у Білгород-Дністровському прийшли жінка та чоловік на візку, які хотіли, аби одного з призовників відпустили. Але натомість військові просто збили обох містян з ніг.

Ще раніше в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької в Одесі. Там чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.