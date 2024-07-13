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Одессит обвиняет полицию в жестоком избиении из-за нарушения комендантского часа

13 июля 2024 12:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Избили из-за нарушения комендантского часа – в Одессе очередной скандал
Мужчина, утверждающий, что его избили правоохранители. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Житель Одессы обратился к общественности с просьбой разгласить случай, в котором он обвиняет местных полицейских в жестоком избиении. По его словам, "тумаков" он получил за нарушение комендантского часа.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

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Избиение на пляже

По словам мужчины на видео, инцидент произошел минувшей ночью на одном из городских пляжей. Он отдыхал с девушкой после комендантского часа, когда на место происшествия прибыла полиция.

"Полицейские сразу начали нецензурно выражаться и вели себя агрессивно. Меня задержали и посадили в машину, чтобы доставить в Центр учета задержанных. Хотя у меня были все необходимые документы, они не обращали на это внимания", — говорит потерпевший.

Мужчина утверждает, что во время перевозки полицейские жестоко избили его. В результате он получил многочисленные травмы.

"В машине меня избивали и душили. В результате, у меня сломана челюсть, разбитая губа, многочисленные синяки и царапины по всему телу", — добавил он.

Далее, когда якобы задержанный был доставлен в Центр учета задержанных, тамошние работники отказались принять его. Мол, у него все в порядке с документами.

"Они сказали, что я не в розыске и им не интересен. В конце концов, меня забрала скорая помощь", — рассказывает молодой человек.

В больнице мужчине сделали рентген, подтвердивший перелом нижней челюсти. Также были зафиксированы многочисленные ссадины и побои. Избитый обратился в соответствующие органы и задокументировал свои травмы.

Другие скандалы в Одессе

Напомним, что в Одессе во время очередного "рейда" женщины набросились на сотрудников ТЦК. Местных не устраивает, что военнослужащие останавливают общественный транспорт и частные автомобили.

Также мы писали, что в ТЦК и СП в Белгород-Днестровском пришли женщина и мужчина на коляске, которые хотели, чтобы одного из призывников отпустили. Но военные просто сбили обоих горожан с ног.

Еще раньше в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой в Одессе. Там мужчин держат в казарме и вынуждают выходить на построение.

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