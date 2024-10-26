Одеса в лідерах в антирейтингу за порушенням мовного закону

Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область опинилася на другому місці за кількістю мовних порушень. Загалом за 2024 рік до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад триста звернень з нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Опендатабот.

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Яка статистика по Україні

Станом на середину жовтня 2024 року в Україні склали 216 протоколів за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що у 1,7 раза більше, ніж за весь минулий рік. Найчастіше громадяни скаржаться на відсутність україномовної версії сайтів (29% звернень), обслуговування російською мовою (16%) та порушення в рекламній сфері (14%). Київ продовжує очолювати антирейтинг за кількістю звернень із 706 випадками, а Одеська область, де зафіксовано 326 скарг, залишається серед лідерів порушень разом із Харківською (149) та Дніпропетровською (148) областями.

Мовні скандали в Одесі

На початку минулого тижня у центрі Одеси розгорівся мовний скандал. Фотограф зазнімкував літню пару на Дерибасівській і підійшов передати їй світлину. Почувши, що фотограф спілкується українською, жінка заявила, що в Одесі так не спілкуються, і попросила говорити російською.

Також вуличний музикант співав на Дерибасівській пісню "Прогулянка по Одесі" російського гурту "Чиж і Ко". Ситуацію вирішили поліцейські.

Окрім цього, в одеському закладі вмикають пісні російського гурту "Бутирка". Цей колектив підтримує війну проти України.

Нагадаємо, в Україні готують закон щодо заборони спілкування в школах російською мовою, що є мовою агресора. За порушення школярі або їхні батьки будуть сплачувати штраф.