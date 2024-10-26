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Одесситы стали чаще нарушать языковой закон

26 октября 2024 15:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса в лидерах в антирейтинге по нарушению языкового закона
Люди идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская область оказалась на втором месте по количеству нарушений языка. Всего за 2024 год Уполномоченному по защите государственного языка поступило более трехсот обращений из нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

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Какая статистика по Украине

На середину октября 2024 года в Украине составили 216 протоколов за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год. Чаще граждане жалуются на отсутствие украиноязычной версии сайтов (29% обращений), обслуживание на русском языке (16%) и нарушения в рекламной сфере (14%). Киев продолжает возглавлять антирейтинг по количеству обращений со 706 случаями, а Одесская область, где зафиксировано 326 жалоб, остается среди лидеров нарушений вместе с Харьковской (149) и Днепропетровской (148) областями.

Языковые скандалы в Одессе

В начале прошлой недели в центре Одессы разгорелся языковый скандал. Фотограф снял летнюю пару на Дерибасовской и подошел передать ей фотографию. Услышав, что фотограф общается на украинском, женщина заявила, что в Одессе так не общаются, и попросила говорить по-русски.

Также уличный музыкант пел на Дерибасовской песню "Прогулка по Одессе" российской группы "Чиж и Ко". Ситуацию решили полицейские.

Кроме этого, в одесском заведении включают песни российской группы "Бутырка". Этот коллектив поддерживает войну против Украины.

Напомним, в Украине готовят закон о запрете общения в школах на русском языке, который является языком агрессора. За нарушение школьники или их родители будут платить штраф.

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