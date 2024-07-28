В Одесі знову неприємний запах у повітрі: чому

Одесити знову потерпають від смороду в місті — в чому причина
В Одесі сьогодні, 28 липня, знову відчутно страшний сморід у повітрі. Запах ще сильніший, ніж раніше. За інформацією фахівців фіксується багаторазове перевищення діоксиду сірки.
Про це у неділю, 28 липня, повідомили в Одеському державному екологічному університеті.
Що за сморід в Одесі
За інформацією фахівців, діоксид сірки — це безбарвний газ з характерним різким запахом (запах сірника, що спалахує), димиться на повітрі. У чистому вигляді речовина отруйна. Воно розчиняється у воді, при мінусовій температурі переходить у рідкий стан і утворює сірчисту кислоту. За даними ВООЗ, вплив діоксиду сірки не можна піддаватися довше десяти хвилин при рівні концентрації 500 мкг/м3. Поки що цей показник на порядок менший, а саме 218 мкг/м3.
Що робити під час смороду
Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб рекомендують тим, хто відчуває неприємний запах, закрити вікна і двері та утриматись від перебування на відкритому повітрі.
Сморід в Одесі: що ще кажуть екологи
Нагадаємо, У Хаджибейському лимані триває масовий мор риби, спричиняючи різкий неприємний запах, який дошкуляє мешканцям Одеси та передмість. Еколог Владислав Балінський припускає, що сморід можуть спричиняти гази меркаптани (тіоли), джерелом яких є розкладення риби.
Більше про воду
Ми писали, що у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.
Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.
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