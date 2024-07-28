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Одесити знову потерпають від смороду в місті — в чому причина

28 липня 2024 11:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі знову неприємний запах у повітрі: чому
Туман над морем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 28 липня, знову відчутно страшний сморід у повітрі. Запах ще сильніший, ніж раніше. За інформацією фахівців фіксується багаторазове перевищення діоксиду сірки. 

Про це у неділю, 28 липня, повідомили в Одеському державному екологічному університеті

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Що за сморід в Одесі

За інформацією фахівців, діоксид сірки — це безбарвний газ з характерним різким запахом (запах сірника, що спалахує), димиться на повітрі. У чистому вигляді речовина отруйна. Воно розчиняється у воді, при мінусовій температурі переходить у рідкий стан і утворює сірчисту кислоту. За даними ВООЗ, вплив діоксиду сірки не можна піддаватися довше десяти хвилин при рівні концентрації 500 мкг/м3. Поки що цей показник на порядок менший, а саме 218 мкг/м3. 

Сморід в Одесі
Показники повітря в Одесі. Фото: скриншот

Що робити під час смороду

Фахівці Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб рекомендують тим, хто відчуває  неприємний запах, закрити вікна і двері та утриматись від перебування на відкритому повітрі.

Чим пахне в Одесі
Допис фахівців Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб. Фото: скриншот

Сморід в Одесі: що ще кажуть екологи

Нагадаємо, У Хаджибейському лимані триває масовий мор риби, спричиняючи різкий неприємний запах, який дошкуляє мешканцям Одеси та передмість. Еколог Владислав Балінський припускає, що сморід можуть спричиняти гази меркаптани (тіоли), джерелом яких є розкладення риби. 

Мор риби
Мор риби на лимані. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Більше про воду

Ми писали, що у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Одеса повітря Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси екологія

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