В Одессе снова неприятный запах в воздухе: почему

Туман над морем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 28 июля, снова ощутимо страшное зловоние в воздухе. Запах еще сильнее прежнего. По информации специалистов, фиксируется многократное превышение диоксида серы.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Одесском государственном экологическом университете.

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Что за зловоние в Одессе

По информации специалистов, диоксид серы — это бесцветный газ с характерным резким запахом (вспыхивающий запах спички) дымится на воздухе. В чистом виде вещество ядовито. Оно растворяется в воде, при отрицательной температуре переходит в жидкое состояние и образует сернистую кислоту. По данным ВОЗ, влиянию диоксида серы нельзя подвергаться дольше десяти минут при уровне концентрации 500 мкг/куб.м. Пока этот показатель на порядок меньше, а именно 218 мкг/куб.м.

Показатели воздуха в Одессе. Фото: скриншот

Что делать во время зловония

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто чувствует неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.

Сообщение специалистов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Зловоние в Одессе: что еще говорят экологи

Напомним, в Хаджибейском лимане продолжается массовый мор рыбы, вызывая резкий неприятный запах, который донимает жителей Одессы и пригородов. Эколог Владислав Балинский предполагает, что они могут вызывать газы меркаптаны (тиолы), источником которых является разложение рыбы.

Море рыбы на лимане. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Больше о воде

Мы писали, что в воде Хаджибейского лимана, вблизи села Палиевка Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.