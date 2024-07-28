Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы снова страдают от зловония в городе — в чем причина arrow

Одесситы снова страдают от зловония в городе — в чем причина

28 июля 2024 11:13
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе снова неприятный запах в воздухе: почему
Туман над морем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 28 июля, снова ощутимо страшное зловоние в воздухе. Запах еще сильнее прежнего. По информации специалистов, фиксируется многократное превышение диоксида серы.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Одесском государственном экологическом университете.

Читайте также:

Что за зловоние в Одессе

По информации специалистов, диоксид серы — это бесцветный газ с характерным резким запахом (вспыхивающий запах спички) дымится на воздухе. В чистом виде вещество ядовито. Оно растворяется в воде, при отрицательной температуре переходит в жидкое состояние и образует сернистую кислоту. По данным ВОЗ, влиянию диоксида серы нельзя подвергаться дольше десяти минут при уровне концентрации 500 мкг/куб.м. Пока этот показатель на порядок меньше, а именно 218 мкг/куб.м.

Они в Одессе
Показатели воздуха в Одессе. Фото: скриншот

Что делать во время зловония

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней рекомендуют тем, кто чувствует неприятный запах, закрыть окна и двери и удержаться от пребывания на открытом воздухе.

Чем пахнет в Одессе
Сообщение специалистов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Зловоние в Одессе: что еще говорят экологи

Напомним, в Хаджибейском лимане продолжается массовый мор рыбы, вызывая резкий неприятный запах, который донимает жителей Одессы и пригородов. Эколог Владислав Балинский предполагает, что они могут вызывать газы меркаптаны (тиолы), источником которых является разложение рыбы.

Мор рыбы
Море рыбы на лимане. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Больше о воде

Мы писали, что в воде Хаджибейского лимана, вблизи села Палиевка Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Одесса воздух Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы экология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд