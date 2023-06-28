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Одеська прокуратура повернула державі понад 1700 гектарів сільськогосподарських земель

28 червня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська прокуратура повернула державі понад 1700 гектарів сільськогосподарських земель
Збір врожаю пшениці. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна прокуратура втрутилась у справу незаконного вибуття з державної власності особливо цінних земель. Загальна їх вартість понад 800 млн грн.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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В результаті виконання рішення Господарського суду Одеської області, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про право державної власності на 15 земельних ділянок площею 1739 гектарів сільськогосподарського призначення. Ці землі, які оцінюються у 801 млн грн, тепер належать ГУ Держгеокадастру в Одеській області.

Зазначені земельні ділянки розташовані на території державного підприємства "Дослідне господарство імені О.В. Суворова Інституту сільського господарства Причорномор'я", що входить до сфери управління Національної академії аграрних наук України. Ці землі були надані у безстрокове користування підприємству.

Повернули державі

Нагадаємо, апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн грн.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.

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